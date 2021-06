... Je dois avouer que c'est plutôt agréable. Et même parfait pour lancer un jeu pour le tester sans avoir à l'installer ! Ça me donne envie d'immigrer à Miami ou à Paris tout ça (nan pas Paris T_T).Sans rire, même avec mon gros lag (entre 4000 et 2000 km selon que les serveurs soient à Miami ou à New York depuis Fort-de-France en Martinique) et un ping moyen qui soit atteindre les 100 ms à vu de nez, ça reste une expérience "magique" de jouer sans sa console... En tous cas, j'adore l'idée, et c'est définitivement la meilleure implémentation de streaming live que j'ai vu, juste avant Geforce Now ^^ !Et vous, qui êtes en France, quel a été votre expérience ?PS : Sea of Thieves c'est une tuerie ce jeu, il m'arrive que des trucs cheloux MDR là j'sais pas ce qu'il s'est passé, le bateau de l'Alliance a explosé hyper fort en étant chargé on a rien compris