Bonjour à tous,Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu emblématique des années 80, à savoir Eureka.Il s'agissait d'un jeu réalisé en collaboration avec le grand Ian Livingstone, et qui promettait 250000 francs (soit environ 80000 euros aujourd'hui) à la première personne qui terminait le jeu.Y a-t-il eu un vainqueur ? Je vous laisse le découvrir ...Bonne vidéo et bon WE !!!

Who likes this ?

posted the 06/26/2021 at 07:02 AM by jedi