Un nouveau petit groupe sympa que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert lors de leur concert intéractif sur Fortnite ^^ !Vraiment sympa. Et vous gagnez une de leur musique pour votre lobby en cadeau. Il y a aussi des activités annexes après le concert ^^ !

Who likes this ?

posted the 06/26/2021 at 04:58 AM by suzukube