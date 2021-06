Elle est immense! Mais je suis trop pauvre pour me l'acheter T_T ! (en vrai, je ne sais pas, je ne vois pas du tout de quelle figurine il s'agit c'est une officielle ?)Celle de 8 studio est trop belle aussi ! https://www.gkfigure.com/products/8-studio-nier-automata-yorha-2b?_pos=2&_sid=1ac1bf072&_ss=r

Like

Who likes this ?

posted the 06/18/2021 at 09:59 PM by suzukube