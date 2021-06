Si Hideki Kamiya ne veut pas lacher le morceau et s'enerve quand on lui parle du jeu, c'est Bill Trinen de Nintendo of America qui lache quelques infos croustillantes au micro de Gamespot qui lui a demandé si le jeu existé toujours:" Le jeu existe toujours et je dirais meme que le développement se passe bien. Je pense que nous avons l'habitude de montrer les choses quand nous sommes prêts à les montrer et nous aimons montrer les choses quand les développeurs sont prêts à les montrer. Nous ne l'avons pas ici à l'E3, mais restez à l'écoute."Voila j'espere que vous etes rassurés.