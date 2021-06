Salut la compagnie, j'ai fait l'acquisition d'une series X hier avec le all access. Je constate avec effroi que le débit ethernet est très fluctuant voir super faible.J'ai une connexion fibre 1gbps les ports lan de mon routeur sont tous configurés en gigabit, mais je me retrouve parfois avec des débits de l'ordre de 10/12 mbits/s.J'ai lu que ça pouvait venir de l'instant on voire du quickresume sauf que je n'ai pas encore lancé de jeu vu que la console venait être installée. Auriez-vous des conseils/tips pour que je puisse utiliser la bande passante maximum de ma connexion ?D'avance merci

posted the 06/18/2021 at 09:50 AM by hurri