Depuis quelque temps, l'automobile ne m'interessait plus du tout en dehors des Mini, mais là, je vois des trucs passer, ça fait plaisir, un véritable renouveau de l'automobile, je la trouve juste MAGNIFIQUE !D'ailleurs, chez Renault, je suis tombé amoureux de la Renautl 5 aussi ^^ ! Avec le BG Kwamé ^^ !Même si Mini Forever! Pas b'soin d'attendre le futur, elles sont déjà sur la planète Terre ellesAvec un peu de chance, on pourra les retrouver dans Forza Horizon 5 ^^ !

Like

Who likes this ?

posted the 06/15/2021 at 07:22 PM by suzukube