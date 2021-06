Yo gamekyo, en attendant les annonces de l'e3 je vous propose mon avis sur le dernier jeu que j'ai fini shadow of the colossus sur ps4 que je n'avais jamais fait à l'époque et je dois dire que je suis globalement déçu et assez mitigé.



Le jeu en lui même est redondant et répétitif, pourtant le pitch de départ est très intéressant explorer des terres interdite et tuer des colosses pour sauver ça bien aimé, ça aurait été beaucoup plus intéressant de développer un mythe sur les colosses voir même sur ces terres soi disant interdite.



Mais le principal défaut du jeu et surtout la difficulté du jeu réside sur le gameplay atroce d'un ancien temps que ce soit le cheval qui est un des pire que j'ai jamais vu et qui fait péter des câbles ou l'escalade mal foutu ou même encore la caméra dégueulasse qui ce recentre à chaque fois, j'ai vraiment fini ce jeu en souffrant j'ai jamais eu ça en jouant un sentiment de souffrance constamment. J'ai failli balancer la manette au dernier colosse.



Concernant l'open world bah c'est vide oui c'est justifier mais j'ai toujours pas compris le délire poétique de certains avis et test. Les paysages bah il y en a pas tant que ça des falaises, des rochers, encore des falaises et une prairie rien de bien fou.

Si seulement les mécaniques de gameplay avait été modifié correctement et bien adaptés on aurait eu un bon jeu. Les graphismes sont beau certes mais si le gameplay ne suit pas c'est foutu.



Ce que je retiens :



Certaines musiques de combat des colosses.



Graphiquement très détaillé.



Le design des colosses.



Mais :



Le gameplay d'une souffrance d'un ancien temps (escalade, cheval)



Beaucoup trop facile.



La caméra honteuse.



Un scénario qui manque de développement.



11/20.