SVPJV

La Saga des jeux 16 bit Sonic (1, 2, 3&k, KC + SM)

La Trilogie d'Ezio dans Assassin's Creed .

La Saga des jeux Ace Combat de l'univers StrangeReal.

Le jeu Astral Chain

La Saga des jeux The Legend of Zelda

La Saga des jeux Metroid

La Saga des jeux God Of War

La Saga des jeux Metal Gear

La Saga des jeux Age of Empire

Le Jeu Freelancer

La Saga des jeux Unreal Tournament

La Saga des jeux Final Fantasy VII

Qu'est-ce que le(Acronyme:) ? Et bien c'est un syndrome qui apparait quand on finis un jeu, c'est en général un syndrome qui nous laisse dans un état de vide, un état qui malgré l'accomplissement nous dis qu'on en aurait aimé plus.Ce syndrome je suis sûr que vous l'avez déjà tous plus ou moins eu. C'est souvent ce sentiment qui nous fait dire que le jeu vidéo qu'on vient de terminer restera dans nos cœur pour des siècles et des siècles et qui nous fait dire que ce jeu était vraiment excellent.Ce syndrome vous fait même aller sur les pagesetpour en savoir plus.Les symptômes c'est un vide ressentis, sensation d'en vouloir plus, sensation de tristesse, sensation d'accomplissement, sensation de fierté. Tout ça s'entremêle dans une sorte de mélancolie.Voici pour ma part la liste des jeux qui m'ont fait provoquer ce syndrome pour certains je citerais la licence en tant que tel.Alors bien évidement on parlera ici de jeu non issue de licence commeou, là on reste focalisé sur le 100% exclu jeu vidéo.Donc maintenant que vous savez de quoi je parle dite moi avez vous déjà ressentis ce syndrome l'avait vous en ce moment et citez moi les jeux vidéos qui vous ont provoqués ce syndrome ?