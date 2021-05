Pour tout les fans de Danganronpa et Zero Escape, le jeu de leurs papas respectives est sorti en boite en version physique hier. Le jeu est édité par Izanagi Game et publier sous nos latitudes par NISA.La version physique comprend le jeu, un mini artbook et la bande son en version numérique à télécharger.Les voix sont en Japonais et en AnglaisLes textes sont en, Allemand, Anglais, Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Espagnol, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Russe et Turc.