The Gardens Between est un puzzle-game dont la résolution des énigmes permet de reconstituer l'histoire d'amitié entre un jeune garçon et une jeune fille que seul un jardin sépare, en les faisant revivre les souvenirs marquants qui ont scellé cette amitié : leur 1re rencontre, la construction de leur cabane dans les arbres ou encore leurs soirées passées à jouer aux jeux vidéo.

Tous ces instants précieux vécus ensemble se retrouvent matérialisés par des îlots sur lesquels on retrouve les éléments qui les composent et qui font office d'énigmes et de gameplay, grâce notamment à leur disproportion, tels une scie ou un téléviseur.

Chaque îlot une fois traversé, après être parvenu à franchir ces obstacles, débloque le moment de nostalgie auquel il correspond. Pour ce faire, il vous faudra savoir tirer profit des actions des 2 protagonistes, qui se révèlent être complémentaires.

Ainsi, tandis que l'un joue avec le cours du temps, faisant évoluer la scène, l'autre peut interagir avec un composant du décor pour avancer. Une mécanique originale et efficace, qui donne parfois du fil à retordre. Une épopée courte mais plaisante et touchante, agrémentée d'une jolie bande son et d'une jolie DA.