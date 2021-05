Et hop en bonus un documentaire sur la conception de ce chouette projet :

Le premier volet de la trilogie, du studio tchèque indé, est maintenant disponible en version remastérisée et est désormais offert sur PC & smartphones ! Mention spéciale à la BO magnifique composée par Floex

posted the 05/20/2021 at 02:34 PM by kevinmccallisterrr