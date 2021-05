Il était une fois un vieil homme qui, suite à la réception d'une lettre semblant lui apporter une triste nouvelle, se saisit de son bâton de marche et quitte son havre de paix pour un long périple par monts et par vaux.

Old Man's Journey est un jeu d'aventure narratif et contemplatif. Avare de mots, c’est grâce à votre sens de l’observation et votre souris que l’histoire prendra forme. Il vous suffira en effet d'interagir avec les éléments de décor afin de dénicher de petits détails et de dessiner votre route sur des chemins semés d’embûches.

Pour ce faire, il vous faudra tirer sur des buttes vers le haut ou vers le bas ou encore déplacer un troupeau de moutons qui vous barrent la route pour pouvoir avancer. Le vieil homme ponctue son périple de pauses, se remémorant des instants de sa vie passée, le rendant nostalgique et nous émouvant à chaque fois.

Une bande son bien sympathique, et surtout une DA sublime, avec des paysages variés aux couleurs chatoyantes et des traits finement exécutés. Comme l'impression de parcourir un livre pour enfant, avec le bonheur de participer à son écriture. Une odyssée mélancolique, touchante, et empreinte de douceur.