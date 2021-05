est un RPG très fortement inspiré des premiers Paper Mario (les développeurs ne s'en cachent pas), développé par, un petit studio indépendant fondé par deux Canadiens Français.On y incarne Loaf, un golem de pain qui va se trouver embarquer dans une aventure où il devra sauver le monde d'une grande menace.Les combats sont au tour par tour et comme dans Paper Mario il faudra exécuter des actions pour réaliser les attaques et appuyer au bon moment pour se protéger des assauts ennemis.Le jeu reprend également un système de public assez similaire à celui de Paper Mario la porte millénaire. Ici le public n'est pas physiquement présent comme dans un Paper Mario, on vit avec son temps et donc les combats sont retransmit en streaming grâce à un petit dragon que l'ont peut voir dans le fond lors des combats, gérant le chat depuis son ordinateur portable.D'ailleurs le chat est également visible en combat (on peut le cacher à tout moment) et peut y lire les commentaires des viewers. Selon réussite et nos échecs en combat, l'humeur du chat varie d'encolère, ennuyé, heureux. Evidemment si le chat est de bonne humeur ça nous octroie des points de volonté ( will point) qui sont nécessaire aux attaques. On en gagne également en choisissant défenses dans le menu d'action, là aussi il faudra appuyer au moment pour se défendre et gagner des points. Ce petit dragon ne sert pas qu'à gérer le chat puisqu'il sert aussi de point de sauvegarde, il suffit de lui parler quand le trouve à certains endroits clé et il proposera de sauvegarder la partie.Autre similitude avec Paper Mario, la présence de badge à équiper qui ont différents effets, comme l'ajout de vie supplémentaire, l'augmentation des points volonté donné par le chat, etc..En combat nous ne sommes pas seule et notre compagnon à ses propres points de vie mais aussi ses propres points d'action qui sont bien moindre que ceux de notre héro. Visiblement il y en aura plusieurs que l'ont pourra recruter au cours de notre aventure.Le jeu est actuellement en cours de développement alors pour le moment il n'y a aucune date de sortie.Ladu jeu est disponible surici: https://wildarts.itch.io/bornofbread Je précise quand même que la démo à quelques bug, comme des dialogues avec d'autres pnj qui s'enclenche alors qu'on en parle avec autres ou même quand on est dans le menu. Je n'ai rien eu de bien méchant mais je préfère prévenir.Vous pouvez suivre le jeu sur twitter: