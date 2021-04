Je tente la vulgarisation (hey ! ce n'est pas mon domaine) en tentant d'expliquer pourquoi le ping, en Martinique ou Guadeloupe, est aussi élevé :Je sais que certains membres sont assez pointus ici, je voulais savoir si je ne dis pas de bêtises ?Comme par exemple la vitesse de la lumière dans la fibre qui ne va qu'à 70/75% de sa vitesse dans l'espace, ou bien encore le fait que la vitesse des électrons dans un câble cuivre ne va pas beaucoup plus lentement que les 75% de la vitesse de la lumière et que donc la différence de ping entre la fibre et le cuivre est au final... Négligeable ?A vous lire,SuzuKube.