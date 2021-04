Bonjour les amis,



Je viens vous solliciter pour savoir si parmi vous il y'a des rétrogamers?

Et s'il y'en a je voulais si de nos jours c'était possible de trouver des batteries pour les différentes PSP qui tiennent la route? Et non des arnaques qui tiennent à peine 30 min une fois chargée.



Car j'ai vu que de nos jours on pouvait acheter des batteries rechargeables pour la gameboy Advance du coup je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de trouver du matos pour la PSP.



En vous remerciant les gars