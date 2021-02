Bonjour à tous,



Voilà hier soir, je ressors ma PSP (série 3004) en me disant que je n'avais pas joué à tous me jeux et qu'avec ce temps ca serait parfait. Je la met en charge et quelques heures après je vois que la console ne s'allume toujours pas.



Je regarde la batterie et celle a gonflé (coup de chance malgré la mise sous tension, il n'y a pas eu de pépin). Il apparait que c'est un souci connu pour des batteries qui n'ont pas fonctionné depuis des années.



Je vous raconte tout cela, c'est qu'en regardant sur Amazon, il y a des batteries du même type mais aucune officielle. Est-ce que parmi vous, certains, ont du comme moi racheter une batterie et si vous pouviez m'aider pour mon achat....



bonne journée à tous