Salut à tous,Etant fan de mechas et animes de mechas, je suis tombé dans la marmite dans la série des Super Robot Taisen il ya maintenan un bon nombre d'années (le 1er était le SRT Z2 Hakai Hen sur PSP).Après différents opus achetés en import sur différentes plateformes auxquels je ne commprenais rien à cause de la langue, je viens finalement de (re)jeter mon dévolu sur les opus en Version PS4 Anglais de SRT OG The Moon Dwellers et aussi SRT T, X et V.Ma question serait donc de savoir si :1) certains seraient intéressés par des lives Twitch2) si cela intéresserait que je fasse des walkthroughs en doublant en live tous les dialogues (je suis linguiste en fait)Pour info, je devrais normalement recevoir le SRT V ce soir et mes lives seraient le soir mais assez tard ( vers 22h30-23h pour raison familiale)N'hésitez pas à me faire savoir aussi si un opus vous intéresserait plus qu'un autre (ce qui me permeettrait de vous notifier quand je ferai des lives sur le dit opus).Sur ce , je vous laisse en compagnie des trailers des différents voletsBonne journée et à bientot peut etre !