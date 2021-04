A prendre avec des pincettes mais un leaker aurait dévoilé quelques annonces de jeux Bandai Namco sur Twitter :





-DBZ Kakarot sur Switch

-Tales of Destiny sur PC/One/PS4/Switch

-Tales of Arise dans le Xbox Game Pass

-Des portages de Dark Souls sur Stadia et Switch

-Gundam Breaker 4 sur PC/PS5/Xbox Series