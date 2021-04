Salut !Vous avez déjà entendu parler j'imagine de Final Fantasy Brave Exvius ? C'est un jeu mobile (oui...) par Square-Enix, un vrai spin-off Final Fantasy sorti en 2015 qui trace son petit bout de chemin tranquillement, et qui propose de vrais bonnes choses ! Je vous en parle ici :Après Dissidia Omnia Opera, je me suis bien replonger dans celui-là, et j'ai vraiment kiffé.D'autres qui y jouent depuis le day one ?Un FF aussi complet sur mobile, ça vous plaît ?Une version console serait préférable ?Le poisson d'avril de SE d'il y a quelques années sur ce jeu, vous en pensez quoi ?Et dernière question, vous jouez comment à vos jeux mobiles ? Plutôt des petites sessions par jour, ou de longues comme sur consoles ?