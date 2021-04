Une chasse aux criminels dans une cité crasseuse vous tente ? Si oui, Huntdown s'adresse à vous. Après avoir choisi un chasseur de prime (une femme, un homme ou un cyborg), vous plongerez donc au cœur des quartiers malfamés où de dangereuses bandes armées jusqu'aux dents veulent imposer leurs lois.

Une fois les loulous plombés, vous devrez vous coltiner les final boss dans des combats épiques demandant dextérité et sang-froid !

Huntdown, c'est avant tout une réalisation en 2D de toute beauté qui sent bon l'amour du pixel finement travaillé. C'est fin, superbement coloré et savamment animé. Tout ça donne une ambiance des plus dingue ! Votre héros pourra se faufiler dans ces décors coupe-gorges, se mettre à couvert, sauter, courir et se servir d'un tas d'armes glanées ici et là.

La maniabilité est bien pensée mais demandera un temps d'adaptation pour bien s'y faire. Le jeu est long et offre des boss coriaces. Huntdown offre de bien belles sensations et nous plonge dans son univers cyber-punk avec brio ! Un run'n gun 2D à l'ancienne particulièrement efficace que je recommande chaudement !!