J'aurai mis le temps (faut dire qu'y jouer demande une certaine logistique et organisation) mais voilà qu'arrive enfin mon avis pour ce Mario Kart Live !

A mi-chemin entre le jouet et le jeu vidéo de course, le jeu s'avère être la meilleure expérience RA à laquelle je me suis essayé !

C'est vraiment ça que j'espérais du temps de la 3DS ! On est tout de suite ébahi par les sensations de conduites, réelles, de ce petit kart, qui pourtant bouge à petite allure (du moins en 50cc) : derrière l'écran, vraiment, ça envoie !

Que dire, si ce n'est que j'ai trouvé dans ce jeu certaines des meilleures idées de la série ! Beaucoup de nouveaux items et concepts, mon préféré étant le pouvoir de Kamek qui balance l'image en miroir ! La réalisation impression avec une RA sans fausse note, agrémentée de très jolis effets (chaleur, blizzards, tempêtes, etc).

Certes, le challenge est moindre ; il faut avoir de l'espace (mais vraiment) pour pleinement en profiter et un peu d'imagination (pour aménager ses décors). Noter aussi d'inexplicables saccades en mode TV (est-ce mon matos ?). Mais rien que pour l'originalité de l'expérience, les rires de vos enfants et le ravage lié au 200cc, MK vaut le coup !