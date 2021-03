Hello ! Nouveau top "participatif" après un peu d'absence, à savoir le top 10 des meilleurs platformer 3D ! Comme d'habitude, les règles :



- Un vote par membres



- Un rappel par jour jusqu'à la date butoire pour les membres l'ayant raté



- Résultat mercredi, en général je fais durer ça sur 4-5 jours voir plus tôt si ya plus de votes d'ici là



- Plus 10 jeux svp, 5 max car c'est trop chiant sinon à recompter et ça sera plus simple merci sinon je m'embrouille ^^. Les membres qui mettent plus de 5 jeux, SEUL les 5 premiers de votre listes seront pris en compte, tant pis pour vous x)



- Je rajouterai tout les jeux que vous proposez au fur et à mesure



- MAJ régulière afin de savoir où j'en suis



- Précisez bien le titre du jeu ou le numéro et pas juste balancer Crash ou Spyro par exemple afin que j'évite de vous demander lequel c'est



A vos votes messieurs dames !



Les jeux :



- Kya Dark Lineage (1 vote)



- Crash Bandicoot (2 votes)



- Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex (1 vote)



- Crash 4 It's About Time (1 vote)



- Super Mario 64 (3 votes)



- Super Mario Galaxy (1 vote)



- Super Mario Galaxy 2 (2 votes)



- Super Mario 3D World (2 votes)



- Super Mario Odyssey (2 votes)



- Klonoa (1 vote)



- Jak And Daxter (6 votes)



- Jak 2 Hors la Loi (1 vote)



- Jak 3 (1 vote)



- Banjo Kazooie (5 votes)



- Banjo Tooie (1 vote)



- A Hat In Time (1 vote)



- Conker Bad Fur Day (1 vote)



- Spyro The Dragon (2 votes)



- Spyro 2 Gateway to Glimmer (1 vote)



- Rayman (1 vote)



- Rayman 3 Hoodlums Havoc (1 vote)



- Ratchet & Clank (1 vote)



- Sly 3 (1 vote)



- Epic Mickey (1 vote)



- Glover (1 vote)