Aujourd'hui est un grand jour, le développeur (inconnu pour moi) Black Fenrir vient de faire le reveal du développement d'un remake de Panzer Dragoon Saga sur Base d'Unreal Engine.J'en peux plus d'attendre, vivement plus d'infos !Annonce du siècle pour moi, si le dev va jusqu'au bout du projet.

posted the 03/18/2021 at 10:46 PM by pxl