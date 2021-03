Après le jeu de base, puis "The Tower", place à l'ultime défi de Darq : "The Crypt" ! A nouveau proposé gratuitement, ce chapitre prend place après le premier DLC. Votre héros est donc toujours séparé en deux : le corps d'un côté, la tête (roulante) de l'autre !

Pour s'en sortir, il va donc falloir jouer en tandem entre les deux parties de Lloyd, et ça ne sera pas de trop tant cet épilogue s'avère difficile ! On peut même dire qu'il s'agit du défi ultime du jeu !

Entre un level design sans dessus dessous, kafkaïen à souhait et des énigmes nécessitant logique, beaucoup de sang froid et pas mal de rapidité, mes nerfs auront été mis à rude épreuve, comme jamais jusque ici dans le Darq !

Chaque geste, chaque direction est millimétrée à la seconde près : vous allez faire un paquet d'essais avant de vous en sortir, croyez moi ! Les puzzles sont réellement intéressant et poussent la logique de son créateur à son maximum.

A noter également que 4 crânes de cristal sont à dégoter pour les plus fouineurs (j'avoue être complètement passé à côté !). Comptez une bonne heure et demi pour vous en sortir, jusqu'à un final un chouillat stressant pour les claustrophobes ! Une conclusion réussie !