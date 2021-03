Hem, j'ai une réputation à tenir sur ma collection d'Amiibo, donc voici mes 2 dernières acquisitions : Mario Chat et Peach Chat !Blagues à part la finition est irréprochable et ces Amiibo sont toujours aussi solides lorsqu'on les manipule ^^ !

Who likes this ?

posted the 03/05/2021 at 07:00 PM by suzukube