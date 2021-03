Sans fioriture ni chichi, le jeu démarre directement sans la moindre introduction ou indication textuelle. Vous dirigez un jeu homme nommé Lloyd (mais ça, on ne le sait que grâce à la fiche descriptive du jeu sur internet).Chauve et au teint blafard, notre anti-héros rappelle, de par son apparence cadavérique, la merveilleuse esthétique du cinéma expressionniste Allemand de l'entre deux guerres, avec des films de légendes commeouDe part cette esthétique et ses chromatides en quasi noir et blanc,pourra évoquer aux plus jeunes la patte et le style plus contemporain du réalisateur de film Tim Burton, lui aussi grand amoureux de ce cinéma germanique des années 40.Le jeu de base est découpé en 7 chapitres, de longueur plus ou moins équivalentes.Chaque chapitre, à l'exception du dernier (plus court) prendra au joueur lambda entre 15 et 30 minutes pour être franchi, grand maximum.Lloyd revient dans son appartement, se couche et fond dans un nouveau paysage, digne d'un cauchemar sans fin.Premier élément de gameplay et de level design étant au cœur deEn effet, cauchemar oblige, Lloyd va se retrouver dans un monde où les simples repères comme le haut, le bas, le sol, les murs ou le plafond perdent ici tout leur sens.Tel un voltigeur libéré de la gravité (où un ado ayant un peu trop regardé le film), Lloyd va donc acquérir la capacité à marcher sur les murs où au plafond la tête à l'envers, sans en ressentir le poids de la gravité.Dès lors,libère son originalité : le level design et le Game Design sont pensés en 3 dimensions. Mieux : le joueur pourra faire tourner le décor et changer constamment de perspectives, libérant ainsi, de nouveaux chemins d'accès.qui doit donc penser en 3 dimensions et de trouver autant que possible l'endroit de l'envers.Je n'avais pas connu pareil renversement des déplacements depuis le très bon de(Wii, 2009).: les puzzles. A la fois simples, abordables et terriblement malicieux, les puzzles des'avèrent extrêmement originaux. Jamais le jeu ne vous proposera 2 fois de suite le même genre d'énigme.Souvent basé sur les jouets type labyrinthe en main, les puzzles utilisent les changements de perspectives et de renversement du décor pour apporter une approche en rotation dans leur résolution.Bref, comme dit plus haut : c'est à la fois simple et terriblement original.D'une difficulté progressive, chaque puzzle ne vous prendra que quelques minutes. Bien sûr, la difficulté ira, et plus vous avancerez, plus le joueur devra explorer son environnement afin d'apporter une pièce manquante nécessaire pour faire marcher les différents mécanismes.A titre de comparaison,a les meilleurs puzzles dans un jeu d'action aventure que j'ai vu depuis...Limbo.Autant vous dire qu'il s'agit pour moi d'une sacrée référence !Mieux, le titre de 2Darq arrive même à coiffer au poteau les puzzles d'et de, pourtant eux aussi très réussies. Bref :Elément incontournable à la vue de notre expérience des différents chapitres de Darq : le visuel.Puisant sa technique dans le moteur Unity,délivre un rendu de très bonne tenue, avec une physique réaliste, beaucoup d'animations de décors en tout genre et des lumières absolument splendides.tout se passe de façon suggestive, via la composition des images et la mise en scène.Utilisant par moment les atouts duet des mouvements de caméra dynamique,n'est pas avare enou plan à caractère très cinématographique.La caméra bouge façon caméra au poing, la parallaxe pose des éléments de décor en perspective et les champs et contre champs donne parfois des plans qui confient à la merveille.Vous ne serez pas seuls dans: vous allez croiser de vils et très étranges créatures. Plutôt que de partir dans une imagerie gothique ou liée aux monstruosités habituelles, Unfold Games a fait le choix d'invoquer des personnages surréalistes, avec des corps mélangeant anatomies humaines et objets mécaniques. Un style trèset qui, dans ce contexte, apporte un merveilleux dérangement.Dépourvu d'arme ou de moyen de se défendre, Lloyd n'aura donc que sa ruse ainsi que sa discrétion pour franchir les ennemis. Marcher à pas feutré est plus que recommandé !