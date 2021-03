Je vous avais parlé d'une émission de Gaming que je fais en partenariat avec Orange, et elle est lancée depuis quelques temps ^^ !En avant première () voici le prochain épisode. (C'est une émission Instagram, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est au format vertical).Et bien, sachez qu'en écrivant cet épisode, je me suis rendu compte à quel point ces jeux collent bien au grand public et sont facile à expliquer, avec une touche de nostalgie autour ^^ ! A quel point Nintendo tape juste, et que ce jeu sera entre les mains des enfants dont les parents auront vu la campagne de communication de Nintendo... Les même à qui je dois m'adresser aujourd'hui ^^ !Enfin bref, c'est un exercice qui me sort de ma zone de confort, surtout qu'avec ce format, je suis obligé d'aller à l'essentiel =o)) !D'ailleurs, si vous avez des remarques ou des pistes d'amélioration, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes critiques (c'est même le but).Ah bonus : Vous pouvez avoir un Pikachu Chantant gratuitement en ce moment (code P25MUS1C)