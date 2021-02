Brandon Le Proktor vient de tester sur son Galaxy Fold 2 la fonction Samsung Dex, qui permet d'utiliser son téléphone comme un ordinateur ^^ !Et, je vous laisse deviner : l'application Xbox Game Pass fonctionne dans ce mode ^^ !Vous aurez juste besoin d'un adaptateur USB Type C vers HDMI ^^ ! Ou, si vous avez déjà un PC, de brancher votre téléphone Samsung sur votre PC via un cable USB Type C.De quoi donner encore un aperçu de l'avenir, qui a l'air de pas mal plaire au milieu High Tech (et j'ai grave envie d'acheter un Galaxy Z Flip moi).