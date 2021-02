Il y a quelques temps j'ai fait un article"Le Sony que j'aime"Voici quelques commentaire de l'époque :"Vive les Japoniaiseries rien que pour avoir du frais""Exactement, faut vraiment que Microsoft fasse plus de jeux de ce genre. Dans la liste, j'aurais rajouté Flower et Journey.""L'un voir le plus gros point fort de Sony part rapport aux autres, c'est qu'ils touchent à tout, chose qui est loin d’être le cas concernant la concurrence, et c'est pour ça que Sony resterons à jamais les meilleurs.""Oh oui vivement d'autres annonces de ce genre. Et pusi Japan Studio Le studio le plus créatif à mes yeux chez Sony (avec Media Molecule).""C'est en partie pour ces jeux que je joue sur PS"