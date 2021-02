Disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC, Curse of The Dead Gods est un très sympathique Hack & Slash / Rogue Like, agréable à prendre en main ^^ ! Plus qu'à connaître un peu mieux sa durée de vie, même si pour 19,99 €, il va surement être compliqué de la lui reprocherNotez que le jeu était en Early Access depuis 1 an, et qu'il est réalisé par une petite boite indé française de 12 personnes se situant à Lyon (Passtech), qui est édité par un éditeur français.Nos régions ont du talent.