Bonsoir à tous,



Voilà depuis quelques mois je cherche à investir dans une nouvelle config PC plutôt haut de gamme.



Cela fait des années que j'économise, ma dernière config (achetée sur matériel.net) date de 7/8ans, j'avais juste changé de carte graphique en cours de route.



Quand j'ai vu que la nouvelle génération Ampère arrivait début 2020 avec la nouvelle génération de console, je me suis dit que c'était enfin le bon moment pour franchir le cap et passer à la vitesse supérieur !



Malheureusement comme beaucoup d'entre vous le savent, la conjoncture pour changer de matos n'est pas top, entre la crise sanitaire qui ralenti la production et le minage de crypto, trouver le bon plan au bon prix s'avère compliqué...



Au départ je voulais partir sur une config à base de RTX 3080 et quand j'ai vu que c'était compliqué à trouver, je me suis dit que j'allais attendre une éventuelle 3080 Ti dont certaines rumeurs parlent depuis quelques temps. Malheureusement je vois pas mal d'articles qui disent qu'elle serait repoussée et que la pénurie de composant va durer jusqu'à 2022 voir plus et que les prix ont tendance à augmenter encore un peu plus...



Si j'ai besoin de votre avis c'est concernant une config que j'ai trouvé qui est au dessus de mes besoins mais qui me plait pas mal même si ça reste très cher.



Ci-joint la config :



Boîtier: NZXT H510 élite noir



Alimentation: gigabyte 850w 80+ gold



Carte mère: ROG strix z490-E Gaming



Processeur: Intel 10900KF 3.7/5.3GHz



Carte graphique: Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24go



Refroidissement: watercooling NZXT

kraken z63



RAM: G.Skill Trident Z Royal RGB - 2x 8 Go (16 Go) - DDR4 4000 MHz - CL15



SSD: 970 evo plus NVMe M.2 1 TO



HDD: crucial MX500 go



Licence Windows 10 64bits



Le tout pour 3500€.



Je sais que c'est une somme conséquence mais cela fait longtemps que j'économise pour ça et j'aime être au top même c'est pour un lapse de temps assez court et être tranquille pour des années !



Merci d'avance pour vos retour.

Belle soirée à vous,