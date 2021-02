Ce Deliver Us The Moon se définit comme un walking-simulator lunaire : une aventure portée exclusivement par son ambiance et la compréhension de l'intrigue entre deux franchissement de cratères. Malheureusement, le titre peine à maintenir un intérêt tout au long de l'aventure.

Le scénario est simple : la Terre a perdu tout contact avec une colonie basée sur la Lune suite à une énorme coupure de courant, et on vous y envoie en éclaireur pour à la fois découvrir ce qui s'est passé, mais aussi et surtout rallumer les ampoules. Hormis quelques moments de tension liés au décompte de vos ressources d'oxygène, le joueur n'est jamais réellement bousculé.

Le jeu se contente de nous balader, scaphandre vissé sur la tête, au travers de couloirs sombres mais jamais oppressants. Les seuls instants de grâce et de beauté sont ceux qui vous font aller d’une station à l’autre en apesanteur ou en foulant le sol lunaire.

Les boucles de puzzle sont peu nombreuses et se répètent, mais heureusement l'aventure ne s'étale que sur 6 petites heures. Cette durée de vie en fait un parfait jeu de respiration entre deux grosses productions. Mais en termes ludique et de design, c’est un peu le vide intersidéral.

Merci de votre lecture.