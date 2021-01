Jeux Vidéos

unetsur notammentprésente avec une vidéo comment le DLC "Les épreuves de l'épée" apporte une seconde map dans le jeu dont 5 emplacements sur 80 sont utilisés pour les fameuses épreuves de l'épée.En fait il faut savoir que la carte du jeu est divisée en 80 sections, sections qui permet entre autre de charger les éléments utile de la section où se trouve le joueur par exemple si vous êtes en H-2 la montage de la mort est bien il n'y aura que les éléments utile de cette section qui seront chargé, ennemies, temples, trésor, pnj et objets diverses. Seul les créatures divines semble être une exception car on les vois de n'importe quel point du jeu.Bref c'est ici logique ça permet au jeu de sauvegarder de la mémoire permettant un jeu, sans trop de perte de fps et autre ralentissement.Ici donc pour revenir à notre mod en choisissant la localisation nommé F-5 sur cette seconde carte du DLC il a importé l'île flottantededans le jeu. Il explique (ci dessous en anglais text) comment tout cela fonctionne.Il est théoriquement possible avec les 75 autres slots restant possible de créer une toute nouvelle carte utilisable pouret donc ainsi étendre quasi par 2 la Taille de l'ensemble de la carte théorique du jeu (en additionnant les deux cartes).Je suis personnellement toujours impressionné par ces trouvailles car on se rend compte que les jeux ont en fait plus de potentiel qu'ils ont.