Bonsoir Gamekyo, question pour un pote avec qui joue à FIFA19 sur 360 de temps en temps mais qui n'arrive pas à se connecter au Xbox Live.Savez-vous si c'est toujours dispo ou non SVP ? Les serveurs ont peut-être tout simplement fermé depuis le temps vous me direz ?Merci d'avance pour vos réponses !

posted the 01/27/2021 at 11:20 PM by kevinmccallisterrr