Apres avoir apris qu'il n'y aura pas de version disque PS5 et qu'il faudrait acheter la version PS4 et telecharger un patch pour bénéficier des apports de la Next-Gen, on decouvre via les jaquettes françaises disponibles chez les revendeurs que la fameuse traduction française promis par Koei Tecmo ne sera pas sur le support physique et qu'il faudra la telecharger que ce soit sur PS4 ou sur Switch.