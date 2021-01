------

Avec le rachat de Next Level Games par Nintendo qui était un studio second party jusqu'à présent, on va mettre à jour la liste des affiliés de Nintendo, avec les studios appartenant à la firme japonais (first party) ainsi que ceux qui travaillent en étroite collaboration (second party). Parce que depuis mon premier article il y a eu des entrants mais aussi des sortants à la sphère Nintendo (je pense notamment à Skip qui fermé ses portes, les créateurs des jeux Chibi-Robo)La liste ne comprend que les studios de développement de jeux vidéo et ne représente donc pas l'entièreté de l'activité de Nintendo (qui comprend par exemple la conception des machines, la logistique ou encore le marchandising pour rester vague).Les studios gérés par Nintendo.Le "studio interne" de Nintendo, née en 2015 de la fusion de Nintendo EAD et Nintendo SPD qui étaient 2 groupes internes de développement de jeux. Nintendo EPD compte plusieurs groupes de développeurs répartis sur Kyoto et Tokyo et sont en charge des projets majeurs comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Kart 8, Super Mario Odyssey, Pikmin 3 Deluxe ou Animal Crossing: New Horizons pour citer quelques jeux les plus récents.Le studio américain de Nintendo, créé à l'origine pour développer des jeux pour le public américain dont les jeux Wave Race et 1080°. Ils sont actuellement dans les locaux de Nintendo of America dans la banlieue de Seattle.Ils ont pendant un certain temps développé les jeux Mario VS Donkey Kong et désormais travaillent sur le portages de divers jeux dont le prochain sera Super Mario 3D World sur Switch (prévu pour février prochain).La seule présence en Europe (et basé à Paris) de Nintendo depuis l'époque Rare avec une équipe mi-software mi-hardware qui a notamment conçu les émulateurs pour les jeux rétro sur la Console Virtuelle, sur les Classic Mini ou encore sur le Nintendo Switch Online. Sur Nintendo Switch ils ont aussi travaillé sur les technologies derrière les jeux Kawashima Switch, Ring Fit Adventure, Nintendo Labo Kit VR ou encore Mario Kart Live: Home Circuit.Fondé sous le nom d'Actimagine, la société a été racheté par Nintendo en 2011 et renommée pour l'occasion en "N.E.R.D." (pour Nintendo European Research & Development).L'ancien studio de Namco devenu Bandai-Namco, racheté par Nintendo suite à un différent avec Bandai-Namco. Créateur sous Namco des séries Xenosaga, Baten Kaitos et Namco X Capcom (devenu Project X Zone avec l'inclusion des personnages de Sega dans le cross-over).Le studio a 3 équipes réparties sur Tokyo et Kyoto qui peuvent servir de support pour les productions de Nintendo EPD ainsi que collaborer avec Bandai-Namco (Project X Zone mais également des jeux à licences comme Dragon Ball), en plus d'avoir ses projets originaux comme la série Xenoblade.Le studio américain basé à Austin et connu pour la trilogie Metroid Prime ainsi que le retour réussis de Donkey Kong Country sur Wii.Fondé grâce à Nintendo en 1998 par Spangenberg pour le développement de jeux sur Nintendo GameCube, c'est en 2002 que Nintendo décide de racheter Retro Studios afin de terminer le développement du premier Metroid Prime.NDcube est créé en 2000 par Nintendo et l'agence publicitaire japonaise Dentsu avec 2 équipes présentes sur Tokyo et Sapporo. Nintendo a par la suite racheté la totalité du studio en 2010, même année où le studio a recruté plusieurs ex-développeurs d'Hudson Soft racheté depuis par Konami.Si a ses débuts le studio était capable de produire un jeu du type "F-Zero" sur Nintendo GameCube (idée pitché à Nintendo mais qui sera refusé et récupéré par l'éditeur NEC), NDcube se spécialise depuis 2010 sur les jeux de party et récupère notamment la licence Mario Party (anciennement développé par Hudson Soft).Le studio canadien situé à Vancouver qui sera en mars prochain si tout se passe bien le nouveau studio first party de Nintendo. Développeurs des Mario Strikers (ici connu sous le nom de Mario Football), ils se sont depuis rapprochés de Nintendo entant que second party afin de développer des titres first party comme Luigi's Mansion 2 ou "Blastball" (Metroid Prime: Federation Force).Fondé par Nintendo avec d'anciens de Squaresoft (devenu Square-Enix) en 2000 sous le nom de Brownie Brown, ce studio développera des titres sur consoles Nintendo (dont des first party comme MOTHER 3) jusqu'en 2013 où le studio prend le nom de 1-UP Studio est devient exclusivement un studio support pour Nintendo EPD sur la licence Super Mario.Fondé en 2002 par Nintendo avec le taiwané Wei Yen, iQue avait pour but premier de localiser les jeux Nintendo sur le marché chinois. Depuis 2019 iQue recrute des développeurs afin d'assister Nintendo EPD, une réorientation certainement du au fait que Nintendo collabore désormais avec le géant chinois Tencent.Alors je le classe ici sachant The Pokémon Company est un cas unique d'entreprise dans le domaine du jeu vidéo. Ce n'est ni un first party ni un second party mais plutôt un "éditeur de jeux Pokémon" créé et géré par le trio Nintendo, Game Freak et Creatures Inc. Nintendo possède TPC officiellement à hauteur de 32% d'après leur dernier rapport financier.Le but de The Pokémon Company est de veiller sur l'entièreté de la marque Pokémon créé par Game Freak et devenu un véritable phénomène planétaire dans les années 2000. En étant éditeur, l'entreprise agit ainsi indépendamment de la politique de Nintendo, notamment en coordonnant directement la production des jeux Pokémon (les jeux principaux et les spin-off) jusqu'à produire et éditer les jeux mobile comme Pokémon GO avec Niantic, Pokémon Masters EX avec DeNA et le prochain (et controversé) Pokémon Unite du groupe chinois Tencent.Les studios indépendants en étroite collaboration avec Nintendo et même directement avec Nintendo EPD sur certains jeux. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup et certains sont même des gros éditeurs chez la concurrence, on va se contenter des plus productifs et des plus populaires.D'ailleurs depuis mon premier article Alpha Dream les développeurs des jeux Mario & Luigi a fermé pour banqueroute. Vraiment triste et j'espère que les développeurs ont su se réorienter vers de nouveaux studios, on a pas eu de news à ce sujet.Les créateurs de Fire Emblem et son prédécesseur Famicom Wars (Advance Wars en occident) pour ne citer que ces deux-là (depuis la NES ils ont créé plusieurs franchises pour Nintendo, dont Puzzle League, Pullblox, Card Hero, les jeux de sports sur NES…), ainsi que les développeurs des Paper Mario et WarioWare notamment.Chose que je n'avais pas précisé, Intelligent Systems a été créé en 1986 par un développeur engagé par Nintendo afin de créer des outils de développement. Comme Hal Laboratory, Intelligent Systems travaillera en étroite collaboration avec les développeurs internes de chez Nintendo jusqu'à produire son premier jeu, Famicom Wars suivit de Fire Emblem.Les créateurs de Kirby ainsi que du cross-over Nintendo Super Smash Bros (dont ils n’ont plus la charge des jeux depuis Super Smash Bros Melee), un studio dont vous connaissez deux des développeurs : Satoru Iwata et Masahiro Sakurai.Créé en 1980, Hal Laboratory développaient notamment ses jeux sur MSX et était connu pour la série des Adventure of Lolo. Développement toute sorte de d'outils de développement et de jeux sur console Nintendo, ce n'est qu'à partir de la Nintendo 64 que le studio se met à développer exclusivement des titres first party pour Nintendo. Le studio aurait pu disparaître dans les années 2000 pour banqueroute si Nintendo n'y avait pas injecté de l'argent.Depuis 2017, Hal Laboratory s'est lancé sur le marché mobile avec leur premier jeu mobile original Part Time UFO (désormais disponible sur Switch également).Les créateurs de Pokémon, anciennement connu pour avoir collaborer avec Sega sur plusieurs jeux avant de se tourner vers Nintendo grace au succès de Pokémon. En matière de franchises Nintendo, ils ont créé les jeux Drill Dozer et Harmo-Knight.Game Freak a été initialement créé dans les années 1980 sous la forme d'un magazine fournissant des guides et stratégie pour les jeux vidéo. Ce n'est qu'en 1989 que Game Freak devient un studio de jeu vidéo avec leur premier jeu vidéo, Mendel Palace sur NES.Un fait assez peu connu mais Game Freak a une filiale, Koa Games un studio de jeux mobile racheté en 2015. Game Freak a par la suite développé Pokémon Quest sur mobile, ceci expliquant certainement cela.Depuis quelques années maintenant ils ce sont un peu plus séparés de Nintendo et de la série Pokémon en créant Tempo the Badass Elephant pour Sega ou encore leurs jeux auto-publié, Giga Wrecker et Little Town Hero. Le studio veut se diversifier avec plus de production indépendant mais leur dernier jeu (Little Town Hero) était passable.Un studio créé initialement par Shigesato Itoi en sous le nom de APE Inc pour concevoir les jeux MOTHER (EarthBound) sur NES puis sur SNES. Désormais sous le nom de Creature Inc, ils travaillent essentiellement sur la franchise Pokémon au sein de The Pokemon Company, sur le marchandising et la série de carte à jouer.Un studio anciennement affilié à Sega avec la franchise Shining Force, pour se retrouver à collaborer essentiellement avec Nintendo sur les jeux Mario Tennis et Mario Golf. Chez Nintendo, ils sont également connus pour avoir créé la franchise Golden Sun.Développeurs de logiciels éducatifs sur Nintendo DS créé en 2005, ils ont principalement collaboré avec Nintendo sur plusieurs jeux de plateforme : Kirby's Epic Yarn, Wario Land: The Shake Dimension, Yoshi Woolly World et Yoshi’s Crafted World. Leur deux derniers jeux sont des jeux indépendants, Monkey Barrels ainsi qu'un jeu de samurai non-présenté à ce jour.Un studio créé en 2006 qui travaille avec Nintendo essentiellement sur des jeux de la série The Legend of Zelda. En matière de franchise Nintendo ils ont créé LineAttack sur Wii Ware ainsi que Ever Oasis sur 3DS. Leur dernier jeu est le portage The Alliance Alive HD Remastered sur Switch et PS4.Studio créé en 2005 par Masahiro Sakurai, ayant bossé sur Kid Icarus: Uprising et la série Super Smash Bros depuis Super Smash Bros Brawl. C'est un studio qui en réalité supervise le développement de jeux vidéo, composé exclusivement de Sakurai et sa femme.Studio créé en 1992 et travaillent exclusivement sur console Nintendo, peu connu pour des jeux comme Pokémon Pinball mais très connu pour les jeux de puzzle Picross (basé sur le jeu nonogramme), aussi bien en jeux first-party Nintendo qu'en indépendant (les jeux Picross e sur 3DS et Picross S sur Switch).Studio créé en 1979 et travaillant notamment pour Nintendo EPD. Ils sont les créateur des jeux The Legendary Starfy avec Nintendo.Studio créé en 1997 et travaillant majoritairement pour Nintendo EPD.Studio créé en 1999 et travaillant notamment pour Nintendo EPD. Ils sont notamment connu pour la série Dillon's Rolling Western sur 3DS. Récemment ils ont collaboré avec Hal Laboratory sur Kirby Fighter 2.Studio créé en 2001 par d'anciens développeurs des jeux de la série Dragon Quest chez Enix, les développeus avaient pour objectif de développer des jeux Pokémon sur Nintendo GameCube. Je les cite ici parce que récemment ils ont sorti Pokémon Café Mix sur mobile et Switch.Studio créé en 2007 avec d'ancien de chez Capcom et initialement affilié à Sega. Le studio collabore avec Nintendo sur plusieurs titres dont The Wonderful 101 et Nintendo en profite pour avoir la main mise sur la licence Bayonetta appartenant à Sega avec 2 jeux en collaboration avec Nintendo EPD dont l'attendu Bayonetta 3 qui n'a toujours pas de date de sortie à ce jour.Le studio se tournant vers l'auto-édition comme avec Game Freak, on ignore encore si après Bayonetta 3 le studio gardera ou non son partenariat avec Nintendo pour produire des jeux exclusifs (d'où mon interrogation sur l'avenir de ce studio).DeNA est très gros studios japonais spécialisé dans le développement de jeu mobile et a conclu en 2015 un partenariat stratégique avec Nintendo pour le développement de plusieurs applications et jeux mobiles.DeNA a construit l'infrastructure de My Nintendo le nouveau service de fidélité succédant au Club Nintendo et de son intégration avec les jeux mobile développés par Nintendo EPD. Ils ont néanmoins développé le jeu mobile Pokémon Master pour The Pokémon Company.Cygames est aussi poids lourd du secteur mobile au Japon qui lui aussi a conclu un partenariat avec Nintendo, pour l'instant leur collaboration s'arrête au jeu mobile Dragalia Lost.Namco et Nintendo, c'est une très longue histoire de "je t'aime / moi non plus" qui remonte à la NES.Actuellement Bandai-Namco assiste Nintendo EPD en produisant une grande partie des ressources des jeux Mario Kart avec Mario Kart 8, Mario Kart Tour et les Mario Kart GP Arcade dont le dernier opus est dédié à la VR, ainsi que les 2 derniers Super Smash Bros développés en consultation avec le studio Sora de Sakurai.Une relation de plus en plus présente où le groupe assiste Nintendo sur des jeux des séries The Legend of Zelda et Fire Emblem.Comme avec Sega avec Bayonetta, Nintendo a aussi la main mise sur l'exclusivité de la série d'horreur Fatal Frame (Project Zero) en ayant investi sur 4 jeux de la série et dont on aura peut être un nouveau jeu cette année (20 ans de la série).