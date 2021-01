Bonsoir, résultat du sondage publié hier, à savoir quel est pour Gamekyo le meilleur jeu de 2020, mais avant comme d'habitude le podium !Mais avant de découvrir le trio gagnant, voici à la quatrième place (la pire on est d'accord), celui qui a manqué le podium de peu, il s'agit de...4)- Et oui, le remake de Bluepoint a la quatrième place, avec 14 voies pour lui. Un remake de grande qualité donc mais qui n'a malheureusement pour lui pas atteint le podium, mais sa performance est tout de même à souligner, vivement que je reçoive ma ps5 pour me le faire !Découvrons maintenant le trio gagnant !3)- A la troisième place du podium, FF7 Remake avec 17 votes ! Les aventures de Cloud en aura fait kiffer plus d'un avec ses graphismes rehaussé, ses combats bien plus dynamique et surtout ses musiques toujours aussi agréable. Les fans doivent attendre la partie 2 avec impatience !2)- Médaille d'argent pour le nouveau bébé de Sucker Punch avec GOT et ses 19 votes ! Un monde ouvert magnifique, une DA grandiose et une ambiance samouraï japonaise dépaysante, la nouvelle licence des créateurs de InFamous n'a pas démérité sa place, on attends sa suite si il ya avec impatience !1)- Bon, c'est pas vraiment une surprise, il a gagné le prix du Goty au GA, et il rafle également la première place, même si pas écrasante non plus comparé au deuxième. 25 votes donc pour TLOU 2, l'aventure vengeresse d'Ellie en aura mis plus d'un sur le carreau, et aura laissé personne indifférent, un grand jeu qui aura beaucoup fait parler de lui pas toujours en bien hélas... Bref, le meilleur jeu de 2020 c'est lui et c'est tout xDMerci à tous les participants d'avoir pris la peine de voter, et à bientôt pour un nouveau sondage !