Avant de passer au sondage qui se terminera demain à 18 heures, je vous souhaite à tous et à toute une excellente année 2021, et une bonne santé car c'est ça le plus important !Ceci étant dis, quel est pour vous le meilleur jeu de 2020 ? Comme toujours je ferai un système de podium comme j'ai déjà fait pour mes anciens "sondages" allez, à vos votes, vous pouvez voter pour 3 jeux max, les gens qui mettent plus de 3 jeux, leur avis ne sera pas pris en compte- The Last of Us Part 2 (11 votes)- Animal Crossing New Horizon- FF7 Remake (7 votes)- Hadès (2 votes)- Assassin’s Creed Valhalla- Ghost of Tsushima (8 votes)- Marvel Spider Man Miles Morales- Cyberpunk 2077 (3 votes)- Mafia Remake- Résident Evil 3- Astro Play room- Demon Souls Remake (5 votes)- Imortals Fenyx Rising- Paper Mario Origami King- Granblue Fantasy Versus (1 vote)- Xenoblade Switch (1 vote)- Kentucky Route Zero (1 vote)- Persona 5 (1 vote)- Street of Rage 4 (1 vote)- Visage (1 vote)- Yakuza Like a Dragon (1 vote)- 13 Sentinels (1 vote)- Sakura Wars (1 vote)Je rajouterai au fur et à mesure ce que vous mettez. A vos votes !