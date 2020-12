Il y a quelques mois, c'était la sécheresse en Martinique, du coup, je donnais un peu d'eau sucré à mes colibris, mais aussi une poule qui est apparue par magie dans la résidence.Lors de mon dernier streaming, elle était particulièrement insupportable (elle voulait rentrer à l'intérieur, et elle a renversé toutes les figurines d'un de mes placards). N'arrivant pas à la chasser (lol) j'ai fini par la laisser faire.Bah surprise !Elle a pondu un œuf O_o ?! J'voulais même pas le lui prendre mais elle est partie et elle a laissé l'oeuf là, il est trop bizarre sont instinct de mère xD !Je vais faire fortune en vendant des œufs frais à 20 € l’œuf

posted the 12/29/2020 at 08:35 PM by suzukube