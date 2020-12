Tenez, en lançant Call of Duty dans sa versions PS4 sur une PS5, la PS5 indique désormais ce message, avant le premier lancement du jeu :Je pense que c'est une mise à jour de l'OS qui propose ça lors que l'on joue à un jeu PS4 ayant une MAJ PS5 ^^ !Il faut dire qu'il y a un nombre non négligeable de joueurs PS5 qui jouent à la versions PS4 du jeu (il faut dire que la manipulation de l'upgrade depuis le disque n'est pas forcément évidente pour tout le monde, et moi même j'ai du y regarder à 3 fois de bien prendre le "Cross Bundle" à 75€ en promo car je n'ai pas trouvé la version PS5 "Only" du jeu. Rassurez moi, y'a pas de version PS5 only du jeu à moins cher ?).Petit HS : J'adore Cold War et son mode Zombie O_o ! Mais je n'avais pas joué à Call of Duty depuis... Advanced Warfare sur Xbox One il y a bien des années (avec son petit côté Titanfall, j'avais adoré) ^^ !