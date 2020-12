Bon, comme le dit mon titre, j'ai un soucis avec le xbox all access.



Je m'explique : Ce matin, j'ai reçu un appel de Micromania comme quoi ma XSX est dispo et que je peux venir la chercher. Je leur dit OK et que c'est en All Access.



LA le mec me répond : Va falloir valider votre commande sur internet avant de venir. Chose que je fait, mais au moment de vérifier mes coordonées bancaire, j'ai le message suivant : Les informations saisies ne sont pas correctes ou nous n'avons pas pu vous connecter



Du coup impossible d'aller plus loin (et donc valider). Je sens que je vais devoir lacher les 500€ d'un coup et j'avais pas prévu le coup. Certains ont eu le même soucis.