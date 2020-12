Gameblog

Ceux qui ont suivi ou couvert l'E3 2006 s'en souviennent bien. Un des phénomènes du salon californien était la Wii, avec des queues de plusieurs heures pour découvrir manette en main les fonctionnalités de la console et jouer à des titres comme Super Mario Galaxy. Mais les choses n'étaient pas vraiment telles qu'elles étaient présentées par la firme de Kyoto. En effet, pendant toute la durée du salon, ce n'est pas à la Wii que les visiteurs du stand Nintendo ont pu jouer.La (re)découverte de cette semaine a été partagée sur Twitter par un certain "Forest of Illusion." Ce dernier a en effet expliqué dans une série de tweets que lorsque les journalistes, professionnels de l'industrie (et les touristes qui arrivaient alors à s'incruster dans le salon) se sont essayés à des titres comme Wii Sports, Super Mario Galaxy ou encore The Legend of Zelda : Twilight Princess sur Wii pendant l'E3 2006, ils jouaient en fait à des versions de ces titres tournant sur des GameCube modifiées....les Wii vues sur les bornes d'essai étaient en fait des coquilles vides qui se contentaient de faire briller la lumière bleue présente sur la façon de la console. À l'intérieur des meubles fermés à clef sur lesquels étaient posés "Wii" et écrans se trouvaient en fait des GameCube.La Wii a évidemment eu ses propres kits de développement appelés NDEV. "Forest of Illusion" rappelle cependant que ces derniers ont commencé à arriver à partir de mars 2006 et que d'après des rapports internes de l'époque, nombre d'entre eux étaient initialement défectueux. Il aurait donc été compliqué d'avoir suffisamment de kits stables pour l'E3 de cette année à peine deux mois plus tard.Un message datant de mai 2006 posté sur le forum NeoGAF raconte par ailleurs la mésaventure de visiteurs de l'E3 2006 qui ont vu leur démo de Twilight Princess planter. Ces derniers ont été surpris de voir l'hôtesse du stand avoir à redémarrer une GameCube cachée dans la borne plutôt que de redémarrer la Wii exposée sur cette dernière (la Wii est restée "allumée" pendant tout le processus de redémarrage).Le coup de génie de Nintendo a donc été de commercialiser une toute nouvelle console, avec le succès qu'on lui connaît, alors qu'il aurait également pu faire le choix de faire de la Wiimote un accessoire pour GameCube. Même si on ne le saura jamais, il est fort probable que le destin de la "révolutionnaire" télécommande Wii n'aurait pas été le même sur GameCube.