Bonjour à tous,Cela faisait longtemps que je n'avais pas posté et pourtant, j'ai toujours trouvé la communauté de gamekyo très bienveillante. Alors, i'am backDans mon dernier message, je parlais du jeu que je développais avec deux amis (un ancien d'Ubi et un dév indépendant). Nous avons avancé et nous allons continuer bien sûr, surtout que tout s'accélère.Bien pour ceux qui veulent en voir plus, je laisse direct l'instagram du jeu parce que je peux pas tout publier : https://www.instagram.com/aurelienbeuz/ Je prends donc l'occasion de ce petit billet pour vous faire part des costumes. L'idée de ce jeu d'infiltration/aventure est de pouvoir changer de costumes. Voilà qui donne accès à des bonus et des malus. La perruque du Monarque par exemple dépasse des fourrés ce qui le fait repérer par les gardes. Je n'en dis pas plus. Je voulais juste vous montrer le résultat visuel des costumes.Vous avez d'abord Le Monarque :Puis L'Imperator :Et enfin le Shogun :Pour mon prochain billet, je vous parlerai des screenshots d'intention !Voilà, je vais alimenter le blog. Je vous avoue que cette année covid a été spéciale et assez naze. Mais voilà, il faut reprendre du poil de la bête.