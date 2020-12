Le blogueur et youtubeur, expert dans le domaine, a partagé une vidéo dans laquelle il montre comment récupérer des fichiers supprimés de la carte mémoire, quelque chose que l’on croyait impossible jusqu’à présent.



Pour ce faire, appuyez trois fois sur les boutons en même temps. L1, L2, R1 et R2. De cette façon, le fichier supprimé est restauré.



Cette fonction n’apparaissait pas dans le manuel d’utilisation et n’existe que sur la PlayStation 1, puisque son successeur ne l’a pas.

Voilà qui aurait évité bien des crises de nerfs à certain(e)s à l'époque !