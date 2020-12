Salut à tous, Je voulais juste prévenir les éventueles personnes qui ont réussi à préco des PS5 lors de la 2de vague à la fnac, et qui attendent, que celle de mon meilleurs ami a été expédiée. Il devrait la recevoir prochainement. Bonne réception à vous ^^

posted the 12/01/2020 at 07:14 PM by suikoden