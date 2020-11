Juste pour partager, j'ai reçu ma série X de remplacement aujourd'hui, par encore testé, mais plutôt efficace le sav, appelé le lundi reçu le vendredi. D'ailleurs je me demande si ça ne serait pas une technique pour avoir une deuxième série x... Même si la rupture est moindre que la ps5, t'appelle, tu reçois la nouvelle, tu renvoies pas la première, il te prélève la caution.. Bon c'est un peu moche certe..

posted the 11/27/2020 at 08:27 PM by squallib