De God of War a Bloodborne en passant par TLOU ou Spiderman, mais aussi des licenses tiers comme Resident Evil, Castlevania ou encore Final Fantasy, voici une video qui montre plus de 70 clins d'oeils trouvable dans Astro's Playroom, le jeu gratuit vendu avec la PS5Evidement c'est Spoiland donc ne regardez pas si vous voulez avoir la surprise

posted the 11/20/2020 at 06:28 PM by guiguif