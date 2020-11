Voir le trailer d'annonce pour Xbox Series et One



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, celui que ses développeurs de chezqualifient de premier, s'annonce aujourd'hui en trailer suretPetit topo sur le jeu.se déroule sur une Terre qui a vu sa rotation s'arrêter, conséquence de cela, la planète se partage entre une région de terres glacées et une région de terres brulées (), tout aussi accueillante l'une que l'autre. Seule une petite région entre ces deux territoires est vivable, mais celle-ci change de position selon l'orbite de la planète autour du soleil. C'est cet élément qui va contraindre les joueurs à être mobiles pour survivre. Seul ou en groupe, c'est à bord des(machines en bois alimentées par le vent et inspirées par lesde) que pourra s'effectuer la migration. Dans un tel environnement, les affrontements entre les joueurs sont de mise pour se disputer territoires et ressources.Pour rappel,est disponible surendepuis le 26 mars dernier. D'ailleurs, une mise à jour lançant la saison 2 du jeu, débarque le 22 novembre prochain sur, avec son lot de nouveautés.Quant aux consoles, le titre sortira "prochainement" (le premier trimestre 2021 est avancé).