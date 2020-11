Bonsoir à tous,



Dans l'optique d'acheter une PS5 dès que possible, je vais revendre ma PS4 rapidement.



Ma question est simple :

Si je fais une reinitialisation de ma PS4 et supprime mon compte PSN avant la revente, pourrais-je à nouveau télécharger les jeux dématérialisés que je possède depuis mon compte PSN quand j'aurais acquis ma PS5 ?



Merci beaucoup pour vos réponses et bonne nuit à tous !